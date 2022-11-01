ABD'li rap şarkıcısı Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

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01/11/2022

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ABD'li rap şarkıcısı Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'nin Houston kentinde, Migos isimli hiphop üçlüsünün üyesi rapçi Takeoff yaşamını yitirdi.

TMZ haber sitesinin bildirdiğine göre, Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü.

Rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset (kuzeni) olay yerindeydi. 

Houston polisi, sayısız ihbar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi. 

Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.

Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.

01/11/2022 16:33
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TAGS: ABD, rap şarkıcısı, Takeoff, silahlı saldırı
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