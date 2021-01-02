ABD’li siyasetçi koronavirüsü kurbanı

Koronavirüsünün en ağır kayıplara yol açtığı ABD’de, salgına yenik düşen isimler arasına siyaset dünyasından bir isim de katıldı.

Virginia Eyalet Senatosu’nun Cumhuriyetçi Parti’den üyesi Ben Chafin, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Chafin’in iki haftadır korona nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

‘HİZMET ETMEYİ ÇOK SEVERDİ’



Evli ve üç çocuk babası olan Chafin’in ölümü üzerine, Virginia Valisi Ralph Northam da açıklamada bulundu. Chafin’i iyi bir adam olarak niteleyen Northam, “Doğada olmayı sever, insanlara hizmet etmeyi daha çok severdi. Bölgesine iş ve yatırım fırsatlarını getirmek için çok çalıştı” dedi.

Chafin, 2014 yılında Virginia Eyalet Senatosu’na seçilmişti.

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02/01/2021 13:24