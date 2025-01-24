ABD'li yetkililer, Meksika sınırına "binlerce" asker daha gönderilebileceğini açıkladı

ABD'li yetkililer, Meksika sınırından ABD'ye göçmen geçişini engellemek için alınacağı açıklanan önlemler kapsamında sınıra "binlerce" asker konuşlandırılmasının beklendiğini belirtti.

Güvenlik nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Associated Press'e (AP), ülkenin güney sınırına gönderilecek takviye askerlere ilişkin konuştu.

Meksika'dan gelen göçmenleri durdurmak amacıyla gelecek günlerde sınıra daha fazla askerin konuşlandırılmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, görevlendirilecek ilave asker sayısının kesin olmadığını ancak bu sayının "binlerce" olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, konuşlanacak askerlerin aktif güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gibi birimlerden olabileceğini aktardı.

Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden seçilebileceğini kaydeden yetkililer, ilave askerlerin çoğunluğunun Texas eyaletindeki El Paso sınırına, geri kalanının da California eyaletindeki San Diego'dan başlayarak sınırın daha geniş alanına yayılabileceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD-Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek 1500 asker konuşlandıracaklarını açıklamıştı.

Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden bu yana bölgede aktif güvenlik güçlerinde yüzde 60'lık bir artışı temsil edeceğini belirtmişti.