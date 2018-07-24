ABD'li yüzücü Lochte'ye 14 ay ceza

ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA), olimpiyat ve dünya şampiyonu yüzücü Ryan Lochte'ye doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 ay men cezası verdi.



USADA'dan yapılan açıklamaya göre, Lochte'nin 24 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından, "Biraz damar içi infüzyon yardımıyla sporcu geri kazanımı" notuyla paylaştığı fotoğraf üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.



Araştırma sonucu, 33 yaşındaki yüzücünün yasaklı bir madde almadığı ancak sağlık amaçlı kullanım izni bulunmadan belirlenen limitin üstünde serum yoluyla ilaç kullandığı tespit edildi.



Olimpiyatlarda 12, dünya şampiyonalarında ise 27 madalya kazanan Lochte'nin, 14 ay boyunca yüzme yarışlarına katılması yasaklandı.