ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar yatırdı

Kalshi'de bahis oynayanların çoğu eski başkan Trump'ın kazanmasını bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerine günler kala anket şirketlerinin ve medyanın yanı sıra bahis sitelerinde de hangi adayın kazanacağına dair ciddi bir tartışma yaşanıyor.

En büyük ABD borsalarından biri olan Kalshi'ye göre, Amerikalılar başkanlık seçimleri için yasal olarak 123 milyon dolardan (4 milyar Türk Lirası) fazla bahis oynadı.

Milyonlarca Amerikalı, 5 Kasım Salı günü ABD'nin 47. başkanını seçmek için oy kullanacak. Demokratların desteklediği aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kıyasıya yarıştığı seçimlerin, yakın tarihin en çekişmeli yarışlarından biri olması bekleniyor.

Kalshi'de bahis oynayanların çoğu, eski başkan Trump'ın kazanmasını bekliyor. Cuma günü itibarıyla bahisçiler Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 48 olarak gördü.

Kripto ticaret platformu Polymarket ve İngiltere merkezli iki büyük bahis platformu Sporting Index ve Betfair Exchange'de de Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 59'un üzerindeydi.