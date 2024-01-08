ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay'a dönüşü Vulcan ile oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Ay misyonu kapsamında yeni nesil Vulcan roketinin fırlatılması için hazırlıklar tamamlandı.

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08/01/2024

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ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay'a dönüşü Vulcan ile oldu

Yeni nesil roket, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kısa adı ULA olan United Launch Alliance'a ait, Vulcan roketinin fırlatılması uzay tarihi açısından önemli bir aşama.

Bu uçuş, 50 yılı aradan sonra ABD'nin Ay'a yeniden dönüşü olarak büyük önem taşıyor.

Operasyon başarılı olursa, Apollo programının 1972'deki son görevinden bu yana ABD'nin Ay'a ilk yumuşak inişini gerçekleşecek ve aynı zamanda özel bir ABD şirketinin aya ilk seferi olacak.

08/01/2024 09:43
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TAGS: haber, kıbrıs
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