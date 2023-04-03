ABD'nin 8 eyaletinde kasırga felaketi

ABD'nin Ortabatı, Güney ve Kuzeydoğu bölgelerini kasıp kavuran yıkıcı kasırgalar en az 32 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu ve yüzbinlerce kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.

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03/04/2023

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ABD'nin 8 eyaletinde kasırga felaketi

ABD`nin aralarında Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinin de bulunduğu 8 bölgede yaşanan kasırgalarda en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü şiddetli hava koşulları nedeniyle Arkansas Eyaletinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Etkilenen Arkansaslılar için müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere hiçbir kaynağı esirgemeyeceğiz” dedi.

Kuzey Illinois, Belvidere`de, bir kasırga, seyircilerin metal grubu Morbid Angel`ı dinlemek için toplandığı Apollo Theatre`da çatının çökmesine yol açtı, bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yüzbinlerce kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.

03/04/2023 08:55
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TAGS: ABD, felaket, kasırga, doğal afet
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