ABD’nin ardından Rusya’da uzay turizmine hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde uzaya film ekibi göndererek uzayda ilk uzun metrajlı filmin çekilmesine ön ayak olan Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, dünyanın birçok ülkesinden uzaya turistik gezi için talepler aldıklarını belirterek, Roscosmos’un yan kuruluşu olan Glavkosmos’tan bu yönde ilk adım geldiğini aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde devam eden “Expo 2020” fuarında konuşma yapan Glavkosmos’un Genel Müdürü Dmitry Loskutov, 2024 yılında Soyuz uzay aracı ile iki ticari uçuş için bir ön anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bu anlaşmanın hangi firmalar ile imzalandığı konusunda bilgi vermeyen Loskutov, ön protokolün imzalanmasından sonra imza atılan şirketle anlaşmanın daha sonra detaylandırılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz haziran ayında Roscosmos bünyesinde faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya’nın uzay turistleri için 2024 yılına kadar 2 Soyuz MS insanlı uzay aracı üreteceğini duyurmuş ve RKK Energiya’nın yönetim kurulu tarafından onaylanan proje için 5 milyar ruble (yaklaşık 68 milyon dolar) bütçe ayrıldığı belirtilmişti.

RUSYA’DAN UZAY TURİZMİ ADIMI

Amazon’un kurucusu ve sahibi milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, geçtiğimiz temmuz ve eylül aylarından uzaya iki turistik uçuş gerçekleştirmişti.

Söz konusu uçuşların sonuncusunda uzaya dünyaca ünlü bilimkurgu dizisi Star Trek'te Kaptan Kirk'ü canlandıran 90 yaşındaki usta oyuncu William Shatner'da gönderilmiş, Shatner uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını almıştı.

İngiliz iş insanı Richard Bronson geçtiğimiz temmuz ayında uzay şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD’nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı. Bronson, uzaya çıkan ilk milyarder unvanını almıştı.

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geçtiğimiz ağustos ayında ise içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başarmış, dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vadeden ve uzay turizmi için önemli bir adım olarak görülen Inspiration4, sivil mürettebatı ile de dikkat çekmişti.

38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman’ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009’da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer almıştı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin’de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler olmuştu.

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27/10/2021 21:09