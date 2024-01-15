ABD'nin Ay aracı Dünya'yla çarpışma rotasında

50 yıldan uzun bir süre sonra Ay'a inmeyi hedefleyen ilk Amerikan girişiminde görev alan ABD uzay aracının Dünya'ya geri döndüğünü üreticisi belirtti.

Pittsburgh merkezli uzay şirketi Astrobotic'in gerçekleştirdiği ve Peregrine Mission One diye adlandırılan özel görev için uzay aracı geçen pazartesi günü Dünya'dan havalanmış ve 23 Şubat'ta Ay yüzeyine iniş yapması planlanmıştı.

Ancak bir yakıt sızıntısı kaderini belirlemişti ve fırlatmadan yaklaşık 30 saat sonra şirket uzay aracının Ay'a yumuşak bir iniş gerçekleştirme "şansının olmadığını" kabul etmişti.

Firma uzay aracıyla ilgili yaptığı son güncellemede, aracın "Dünya'ya doğru bir rotada" ilerlediğini ve yeniden giriş sırasında "muhtemelen" yanacağını söyledi.

Astrobotic'in X'te yayımladığı açıklamada, "Son değerlendirmelerimiz uzay aracının artık Dünya'ya doğru bir rota çizerek ilerlediğini ve muhtemelen Dünya atmosferinde yanacağını gösteriyor" diye belirtilirken, yeniden girişin ne zaman gerçekleşeceğine dair fazla bilgi paylaşmadı.

Şirket bugün yayımladığı bir blog yazısında, "Dünya yörüngesindeki uyduları korumak ve aynı zamanda Dünya'yla Ay arasındaki boşlukta enkaz yaratmadığımızdan emin olmak amacıyla uzay aracının görevini nasıl en güvenli şekilde sonlandırabileceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ilk özel Ay'a iniş görevi olan Peregrine uzay aracının 6 günden fazla bir süredir uzayda olduğunu ve itici yakıt sızdırmaya devam ettiğini belirten Astrobotic, ekiplerinin aracı stabilize etmek üzere "durmaksızın çalıştığını" belirtti.

Yakıt sızıntısına neden olan "anomalinin" sondaya çarpmasından sonra şirketin mühendisleri uzay aracını Güneş'e doğru yönlendirerek güneş panelinin ışığı emmesini ve bataryasını şarj etmesini sağlamıştı.

An itibarıyla yaklaşık 376 bin 600 km uzaklıkta bulunan uzay aracının yakında Dünya'nın atmosferine yeniden gireceğini belirten şirket, aracın kontrollü yeniden giriş rotasını değerlendirmek üzere ABD hükümeti ve NASA'yla birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Firma blog yazısında "Peregrine'in yeniden girişinin güvenlik riski oluşturduğuna inanmıyoruz ve uzay aracı Dünya'nın atmosferinde yanacak" diye belirtti.

Uzay aracını işletmeye ve görevin sonuna kadar durum güncellemeleri sağlamaya devam edeceğiz.

Independent Türkçe