ABD'nin California eyaleti yeni yıla deprem ve selle girdi

ABD'de California eyaleti sakinleri, deprem ve yaşanan sel felaketi nedeniyle yeni yıla panikle girdi.

Deprem araştırmaları yapan US Geological Survey'e (USGS) göre, Rio Dell kasabası merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rio Dell Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle bölgede yaklaşık 100 evin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada deprem nedeniyle kasaba sakinlerinin yarısının elektriği yüzde 30'unun ise suyunun kesildiği açıklandı.

- Eyalette sel 2 can aldı

California'nın bazı bölgelerinde yeni yılla birlikte yaşanan sel felaketi de sürüyor. 2 kişinin hayatını kaybettiği selde çok sayıda kişi de yardım ekiplerince kurtarıldı.

Sacramento'daki acil yardım ekipleri de mahsur kalan çok sayıda vatandaşı helikopterle güvenli bölgelere taşıdı.

Yağışların etkili olduğu California ve Nevada'da yaklaşık 235 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

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03/01/2023 10:03