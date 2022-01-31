ABD’nin Doğu Yakası’nda dondurucu soğuklar yaşanıyor

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31/01/2022

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ABD’nin Doğu Yakası’nda dondurucu soğuklar yaşanıyor

ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran ve 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan şiddetli kar fırtınasının ardından dondurucu soğuklar görülüyor. Bu durumun hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Guardian’ın haberine göre, doğu yakasının ortasındaki Virginia eyaletinden, kuzeydoğudaki Maine eyaletine şiddetli kar bırakan fırtınadan sonra, bölgede dondurucu soğuk rüzgarlar etkili oldu.

Dondurucu soğukların hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AP

[Fotoğraf: AP]

New York eyaletinde, 1’i kadın 4 kişinin soğuk ve karın yol açtığı kazalarda öldüğü bilgisi paylaşıldı.

1500’den fazla uçuş iptal edildi

FlightAware sitesine göre, dün 1500’den fazla uçuşun iptal edildiği ABD’de bu sayı bugün itibarıyla 197’ye düştü, elektrik kesintileri büyük ölçüde giderildi.

“Isınan okyanuslar fırtınanın şiddetini etkiledi”

Uzmanlar, ısınan okyanus sıcaklığının fırtınanın şiddetini artırarak etkilediğini ifade ediyor.

Kar fırtınasının bugün kuzeye doğru hareket ederek Kanada’nın güneydoğu kıyılarında etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

31/01/2022 13:02
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TAGS: ABD, dondurucu soğuklar, haber
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