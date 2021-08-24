ABD'nin en uzun adamı hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun adamı Ukrayna doğumlu Igor Vovkovinskiy 38 yaşında hayatını.

Ailesi, Vovkovinkiy'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Minnesota'da tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aynı klinikte hemşire olarak çalışan annesi Svetlana Vovkovinska ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Vovkovinskiy, 1989 yılında Rochester şehrindeki Mayo Clinic'te tedavi görmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı.

Hipofiz bezesi üzerindeki tümörün yaptığı baskı nedeniyle çok fazla büyüme hormonu salgılayan Vovkovinskiy ABD'ye geldiği 6 yaşında boyu 1,83 metreye ulaşmıştı.

İlerleyen yıllarda uzamasını sürdüren Vovkovinskiy 2,34 metre ile ABD'nin en uzun kişisi olmuştu.

Halihazırda dünyada yaşayan en uzun kişi 2,51 metre ile Mardin doğumlu Sultan Kösen. Kösen'in uzunluğu da Vovkovinskiy gibi hipofizin fazla büyüme hormonu salgılamasından kaynaklanıyor.

Çok sayıda televizyon programına çıkan Vovkovinskiy, 2009 yılında seçim kampanyası sırasında üzerinde "Dünyanın en büyük Obama destekçisi" yazılı tişörtüyle Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

2013 yılındaki Eurovizyon şarkı yarışmasında Ukrayna temsilcisini sahneye taşımıştı.

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24/08/2021 17:47