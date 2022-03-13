ABD'nin Erbil Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi

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13/03/2022

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ABD'nin Erbil Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi.

Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

13/03/2022 14:20
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TAGS: ABD’nin Erbil Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi
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