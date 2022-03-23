ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Albright hayatını kaybetti

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında hayatını kaybetti.

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23/03/2022

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ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Albright hayatını kaybetti

ABD Başkanı Bill Clinton döneminde 1997-2001 arasında görev yapan Madeleine Allbright, NATO'nun Avrupa'da eski Sovyet cumhuriyetlerine doğru genişleme politikasını destekliyordu.

84 yaşındaki Albright'ın kanser sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Medeleine Albright, 1948'de ailesiyle birlikte Nazi zulmünden kaçmak için Çekoslovakya'dan ABD'ye göç etmişti.

23/03/2022 22:26
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TAGS: Albright, ABD, kadın Dışişleri Bakanı
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