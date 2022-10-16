ABD'nin kâbusu olmuştu: Seri katil zanlısı tutuklandı

ABD'de en az 6 kişinin ölümünden 1 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan seri katil zanlısının, yeni kurban aradığı sırada polis tarafından yakalandığı açıklandı.

ABD, Kaliforniya eyaletinden gelen haberi konuşuyor.

Eyaletteki Stockton ve Oakland kentlerinde en az 6 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan seri katil bir süredir polisin arananlar listesinin tepesinde bulunuyordu. Polis, 43 yaşındaki şüpheli Wesley Brownlee'yi tutukladı.

Stockton Polisi, Daily Mail'e tutukladıkları şüphelinin günler önce yayınlanan güvenlik kamera görüntülerinde aynı kişi olduğuna inandıklarını doğruladı.

Aynı habere göre, polis Brownlee'yi yeni bir kurban aradığı sırada kıskıvrak yakaladı.

POLİS ŞEFİ AÇIKLADI: AVLANMAYA ÇIKMIŞTI

Stockton Polis Şefi Stanley McFadden konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bu sabah erken saatlerde öldürme görevindeydi, avlanmaya çıktı. Bir cinayeti daha durdurduğumuza eminiz.'

Operasyonun detayları ile ilgili de bilgi veren McFadden, 'Gözetim ekibimiz bu kişiyi araba sürerken takip etti ve yeni bir kurban aradığını belirledi' dedi.

2021'DEN BERİ HER YERDE ARANIYORDU

43 yaşındaki adamın cumartesi sabah saat 02.00'da gözaltına alındığı açıklandı.

Seri katilin kurbanlarından 5'inin hispanik olduğu ancak cinayet motivasyonunun ırkçılık temelli olup olmadığının henüz netleşmediği belirtildi.

Gözaltı haberinin ardından açıklamalarda bulunan Stockton belediye başkanı 'Kurbanların aileleri bu gece biraz daha rahat uyuyabilecekler' dedi.Seri katilin cinayet işlemeye geçtiğimiz yıl başladığı düşünülüyor.

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16/10/2022 15:47