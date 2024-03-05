ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Fisher Gazimağusa'yı ziyaret etti

ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher, Gazimağusa’yı ziyaret etti, tarihi yerleri incelendi ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher, bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Büyükelçi Fisher, Uluçay ve “Güney Mağusa Belediye Başkanı” Simos Ioannou ile birlikte Suriçi’nde yürüyüş yaptı. Tarihi yerlerin incelendiği ziyarette, şehrin zengin kültürel mirası ve bunun ada için önemi tartışıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Suriçi’nin tarihi ve turistik önemine dikkat çekerek, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında yapılan katkılardan dolayı teşekkür etti.

Başkan Uluçay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışmaların yanında imzalanan protokol kapsamında Belediye ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından Suriçi’nde deformasyon yaşayan tarihi sur duvarlarının korunması için belediye bünyesinde çalışan Arkeolog Hüseyin Küçüksu önderliğinde çalışmalar yürütüldüğünü de kaydetti.

Kültürel miras alanlarının paylaşıma açık tüm kültür ve toplumların ziyaret edebileceği alanlar olduğunu ifade eden Uluçay, paylaşımın ise toplumlar arasında birlikteliğe katkı koyduğuna inanç belirtti.