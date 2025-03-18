ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis: Müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz

ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis, Cenevre'de devam eden görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Davis, bu sürecin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe sahip bir federasyon temelinde Kıbrıs Sorunu'nun kapsamlı bir çözümüne yol açacak müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlamasını umut ettiklerini ifade etti.