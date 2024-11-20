ABD’nin Kiev Büyükelçiliği hava saldırısı tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatıldı

ABD, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Büyükelçiliğini ciddi bir hava saldırısı olabileceğine dair bilgi alındığı gerekçesiyle geçici olarak kapattı.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, 20 Kasım'da önemli bir hava saldırısı olabileceğine dair özel bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Tedbir amaçlı olarak Büyükelçilik kapatılacak ve Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verilecektir. ABD Büyükelçiliği, bir hava saldırısı alarmı verilmesi halinde ABD vatandaşlarının derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye etmektedir” denildi.

ABD Büyükelçiliği, Ukrayna’daki vatandaşlarının güncel bilgiler için yerel medyayı izlemesini, herhangi bir hava alarmından önce sığınakların bulunduğu yerleri belirlemesini, hava saldırısı alarmı verilirse derhal sığınaklara gidilmesini, acil bir durumda Ukraynalı yetkililerin ve ilk müdahale ekiplerinin talimatlarına uyulmasını tavsiye etti.

Ukrayna, dün savaşın 1000’inci gününde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yeni verdiği izinle Rus topraklarını vurmak için ABD’nin sağladığı ATACMS füzelerini kullanmıştı.

Rusya, Ukrayna'nın Batılı ülkelerin verdiği füzeleri Rusya'nın derinliklerine ateşlemesine izin vermesi halinde Moskova'nın bu füzeleri temin eden ABD, İngiltere ve Fransa’yı Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmuş sayacağı konusunda uyarıyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesi halinde bunlara karşılık vereceklerini söylemişti. Putin, dün de Batı ile Rusya arasındaki gerilimde nükleer riskler artarken, daha geniş bir konvansiyonel saldırı yelpazesine karşılık olarak nükleer saldırı eşiğini düşürmüştü.

Biden yönetiminin Ukrayna’ya uzun menzilli füze izni vermesinden bir gün önce de Rusya, Ukrayna’ya son ayların en kapsamlısı olduğu belirtilen, ülkenin enerji altyapısını hedef alan ve sivillerin ölümüne yol açan büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlemişti.