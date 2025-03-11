ABD'nin Mississippi eyaletinde hava ambulansı düştü

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11/03/2025

ABD'nin Mississippi eyaletinde hava ambulansı düştü

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içerisinde 3 kişi bulunan hava ambulansının düştüğü belirtildi.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

İlk belirlemelere göre, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğünün belirtildiği açıklamada, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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