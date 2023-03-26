ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortum: 26 ölü

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, hortum ve fırtınalar sebebiyle aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ölü sayısı doğrulanarak "düzinelerce kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu" kaydedildi ve "Maalesef bu rakamların artması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Mississippi Valisi Tate Reeves de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi.Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin "Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir kasırga" konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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26/03/2023 14:09