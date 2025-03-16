ABD'nin ortabatı ve güney kesimlerini vuran fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi

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16/03/2025

ABD'nin ortabatı ve güney kesimlerini vuran fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı.

Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle can kaybının 33'ü bulduğu, en az 29 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, Missouri'de 12, Misssippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.

Yetkililer, ani sellere ilişkin de uyarıda bulunuyor.

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TAGS: ABD, Hava Koşulları
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