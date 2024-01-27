ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ads ads ads ads
27/01/2024

ads
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artarak 499'a yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 499 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 82,43 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,36 dolar seviyesinde

27/01/2024 11:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.