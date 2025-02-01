ABD'nin Philadelphia eyaletinde alışveriş merkezi yakınına küçük uçak düştü

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin en yoğun nüfusa sahip kenti Philadelphia’da küçük bir uçak düştü.

Kazayı doğrulayan Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, kentin kuzeydoğusunda yaşanan olay için gerekli tüm kaynaklarını devreye soktuğunu bildirdi. söyledi.

Kaza Philadelphia’nun kuzeydoğusundaki bir havaalanına 5 kilometre uzaklıkta yaşandı. Sözkonusu havaalanı genellikle özel jet ve charter uçuşlarına hizmet veriyor.

Philedelphia Acil Durum Yönetimi, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda Roosevelt Alışveriş Merkezi yakınlarında büyük bir duman bulutunun görüldüğü fotoğrafı paylaştı.

Philadelphia polisi yerel televizyon kanallarına yaptığı açıklamada tıbbi malzeme taşıyan küçük bir uçağın düştükten sonra meydana gelen patlamaya acil durum ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Learjet 55 tipi uçağın, Philadelphia'dan kalkarak Missouri eyaletinim Springfield kentine doğru yola çıktığını, kalkıştan çok kısa bir süre sonra Roosevelt Alışveriş Merkezi yakınlarındaki bir yerleşim yerine düştüğü açıklandı.

Polis, uçakta iki kişi olduğunu bildirdi ancak bu kişilerin durumları hakkında bilgi verilmedi. Kazanın yaşandığı yerde yaralılar olduğu bilgisi de verildi.

İtfaiye yetkilileri kazanın ardından bölgede birden fazla evde yangın çıktığını belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’ndan (NTSB) yapılan açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 18:30’da Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalktıktan sonra düşmüştür. Uçakta iki kişi bulunuyordu ve Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gidiyordu. FAA ve NTSB soruşturmayı yürüterek, tüm güncellemeleri sağlayacaktır."