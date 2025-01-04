ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ekibinde görev alacak 3 yeni adayını açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ekibinde görev alacak 3 yeni adayını açıkladı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/01/2025

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ekibinde görev alacak 3 yeni adayını açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yönetimindeki 3 görev için yeni adaylarını duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

Tallin Büyükelçiliğine Roman Pipko'yu aday gösterdiğini duyuran Trump, Estonya'da doğup büyüyen ve "yasal" bir göçmen olan Pipko'nun şu ana kadar ABD'yi birçok görevde temsil ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne de Tammy Bruce'u aday gösteren Trump, "Tammy, yirmi yılı aşkın bir süredir Amerikan halkına gerçeği sunuyor." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını, Senatonun onaylaması gerekiyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Dünya, ABD, Trump
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.