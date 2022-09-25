ABD’nin silah ambargosu kararının açtığı ''altın fırsatlar''

ABD’nin Güney Kıbrıs’a 1987’den beri uyguladığı silah ambargosunu 16 Eylül 2022’de tamamen kaldırma kararının Rum yönetimine, Avrupa-Atlantik güvenlik yapılarına daha da entegre olmak için “altın bir fırsat sunduğu” bildirildi.

Haftalık Kathimerini, ABD’nin ilgili kararını gündeme getiren olgular silsilesine yer verdiği haberinde Rum yönetimi ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) açısından ne anlama geldiğine de işaret etti.

Gazete bu kararla Rum yönetiminin “Türkiye’ye karşı bir silahlanma yarışına girecek şeklinde görülmemesi gerektiğini” yazdı. Gazeteye göre “en zor başlığı güvenlik ve garantiler olan müzakerelerin yeniden başlaması çabası üzerinden, “çıkmazı bir Atlantik çözümü (Rum yönetiminin aşamalı olarak NATO’ya üye olması ve hemen ardından Kıbrıs sorununda bir anlaşma) çerçevesinde kaldırabilecek siyasi başlığa yatırım çabası” olarak görülmeli.

Haberde kararın, bazı savunma analizcilerinin söylediği gibi “F-35 veya F-16 uçağı alabileceği veya Amerikan üsleriyle dolacağı” anlamına gelmediği ancak hem ABD’den hem de diğer NATO ülkelerinden askerî malzeme satın alma veya Yunanistan üzerinden aktarılabilecek silah sistemi ve malzemenin çeşitleneceği kaydedildi. RMMO’nun askerî teçhizatını modernize edebileceğini, çift taraflı (hem askerî hem sivil) kullanımı olan teknoloji, yazılım ve telekomünikasyon malzemeleri edinme olanaklarına kavuştuğu eklendi.

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25/09/2022 14:52