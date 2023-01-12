ABD'nin suç şehrinde saldırı silahı yasaklandı

Suç şehri olarak da anılan eyaletin en büyük kenti Chicago, ülkede silahlı saldırıların en fazla yaşandığı yerlerin başında geliyor. Ülkede saldırı silahlarının satışını ve bulundurulmasını yasaklayan eyalet sayısı dokuza yükseldi.

ABD'de Illinois eyalet meclisinde kabul edilen "Illinois Topluluklarını Koruma Yasası" Vali J.B. Pritzker tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Pritzker, yaptığı açıklamada, “Eyaletimizin sokaklarından en tehlikeli silahların kaldırılmasına yönelik taahhüdü bugün yerine getirerek, ülkedeki en güçlü saldırı silahları yasaklarından birini imzaladık ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

Yeni yasa, otomatik veya yarı otomatik saldırı silahlarının yanı sıra yüksek kapasiteli şarjörler ve seri ateş eden silahların satışını ve bulundurulmasını yasaklıyor.

Eyaletin en büyük kenti Chicago, bin kişide 33 suçlu barındırıyor. Kentte 2022 yılında 2600 silahlı saldırı yaşanırken 630 kişi cinayete kurban gitti.

Illinois Eyaleti Tüfek Birliğince yapılan yazılı açıklamada ise yeni yasanın eyalette silah sahibi 2,5 milyon kişiyi etkileyeceği, söz konusu yasanın iptali için mahkemeye başvurulacağı kaydedildi.

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12/01/2023 09:06