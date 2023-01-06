ABD'nin turistik şehrinde silahlı saldırı

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06/01/2023

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ABD'nin turistik şehrinde silahlı saldırı

ABD'de her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği tatil bölgesi Miami'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. En az 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Miami Gardens'taki toplu silahlı saldırının ardından çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, çatışmada yaralananların tam sayısını doğrulamadı, ancak kaynaklar Local 10 News'e en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırı esnasında ülkenin popüler rapçisi French Montana'nın klip çekimi yaptığı açıklandı.

Polis, vurulmanın münferit bir olay olduğuna inandıklarını söyledi. Soruşturma devam ederken gözaltına alınan olup olmadığı açıklanmadı.

Saldırının ardından çevredeki bir dizi iş yeri ve restoran kapatıldı.

06/01/2023 08:59
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TAGS: ABD, amerika
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