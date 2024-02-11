ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında kritik süreç sorunsuz aşıldı

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongre'de yapılan inceleme ve itiraz süreci tamamlandı. 15 günlük sürede sadece bir itiraz gelirken, herhangi bir işlem yapılmadı. İnceleme sürecinin tamamlanması ile birlikte F-16 satışının önünde herhangi bir engel kalmadı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme geldi.



Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.



F-16 SATIŞINDA ENGEL KALMADI



Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongre'deki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.



Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.



Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.



Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

"NATO İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Büyükelçilik, X sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in Türkiye'ye F-16 satışının onaylamasına ilişkin ifadelerini paylaştı.

Büyükelçi Flake, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır." ifadelerini kullandı.