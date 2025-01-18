ABD'nin Ukrayna'daki gizli operasyonu: Yeni nesil silahlar!

ABD hükümeti, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) endüstrisine savaşın başlangıcından bu yana gizliden gizliye destek verildiğini açıkladı. Sağlanan teknik desteğin yanı sıra, Washington yönetimi Ukrayna'daki İHA endüstrisine eylülde 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. ABD'li yetkililer, yeni nesil insansız hava araçlarının geliştirilmesinin savaşların ilerleyişinde devrim yarattığını söylüyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yıllardır gizlilikle yürütülen bu "gölge desteğin" savaşın seyri üzerinde "gerçek bir stratejik etki" yarattığını söyledi.

SAVAŞ ENDÜSTRİSİNDE ABD ETKİSİ

ABD'nin, Ukrayna'daki drone endüstrisine gizlice yatırım yaptığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla gizliliği kaldırılan operasyon belgelerine göre Washington yönetimi, Ukrayna'daki drone endüstrisine eylülde 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı.

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İHA ÜRETİMİ VE ABD ORTAKLIĞI

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberinde, bu yatırımın insansız hava araçlarının (İHA) üretimi ve Amerikan şirketleriyle anlaşmaların güçlendirilmesi için harcandığı aktarıldı.

SAVAŞLARI KÖKÜNDEN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

ABD'nin Ukrayna ordusuna yaptığı milyarlarca dolarlık füze, hava savunma sistemleri, tanklar, topçu ve eğitim desteğinin büyük kısmı daha önce kamuoyuna duyuruldu. Ancak diğer destekler büyük ölçüde gölgede kaldı.

Bunlar arasında Ukrayna'nın yeni nesil insansız hava araçları geliştirmesine yardımcı olmak ve savaşların yürütülme biçimini kökten değiştirmek de yer alıyor.

"GERÇEK BİR STRATEJİK ETKİ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, desteğin savaş üzerinde "gerçek bir stratejik etki" yarattığını söyledi.

Sullivan, insansız hava araçlarına atıfta bulunarak, "İHA'ların Ukrayna'daki mücadelede giderek daha merkezi bir konuma geldiğini ve gelecekteki tüm mücadelelerde merkezi bir konuma sahip olacağını gördük." dedi.

Sullivan, drone programına yönelik çalışmaların, Ukrayna'nın Rus birliklerine ilk karşı saldırısını gerçekleştirdiği 2022'de başladığını aktardı.

CIA DİREKTÖRÜ DE DESTEĞİ ANLATTI

CIA Direktörü William J. Burns ise Ukrayna'ya verilen teknik detsekle ilgili olarak, "İstihbarat desteğimizin Ukraynalıların kendilerini savunmalarına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sadece istihbarat paylaşımında değil, aynı zamanda çok etkili olan bazı sistemlerin desteklenmesinde de rol oynadık." ifadelerini kullandı.

AMERİKA'NIN UKRAYNA POLİTİKASI

20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Joe Biden, son olarak Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık askeri ekipman gönderileceğini duyurmuştu.

Cumhuriyetçi liderin, savaşla ilgili nasıl bir politika izleyeceği ise genel hatlarıyla belirsizliğini koruyor.