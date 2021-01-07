ABD'nin yeni başkanı resmen Joe Biden

Son dakika haberine göre; ABD'de Temsciler Meclisi ve Senato Ortak oturumunda, Biden'in seçim zaferi resmi olarak tescillendi.

Trump destekçilerinin işgali sonrası ara veren Temsilciler Meclisi yeniden göreve döndü. İkinci oturumda Pensilvanya için itiraz reddedildi. Meclis üyeleriyle birlikte Başkan Yardımcısı Pence de oturuma katıldı. Oylamada Biden'ın zaferi tescillendi.

ABD saatiyle dün başlayan Temsilciler Meclisi oturumu, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesiyle durmak zorunda kalmıştı.

Kasım ayında seçimi kazanan Demokrat Joe Biden'ın başkanlığının tasdikleneceği oturuma ara verildi.

Dört saatlik işgal sonlandırıldı ve saatler sonra üyeler Kongre binasına geri döndü.

Yapılan oylamada Joe Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi. Böylece Joe Biden, 20 Ocak 2021'den itibaren ABD'yi dört yıl boyunca yönecek Başkan olacak.

MİKE PENCE'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence oylama sonrası, "Joe Biden, ABD Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

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07/01/2021 10:39