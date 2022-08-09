'Abdülhamid Han' bugün yola çıkıyor

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlamaya hazırlanıyor. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.



Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ



Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.



Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.



Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

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09/08/2022 08:26