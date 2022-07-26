Abdülkadir Parmak Gaziantep FK’da

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, geçen sezonu Yukatel Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Parmak’ı kadrosuna kattı.

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26/07/2022

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Abdülkadir Parmak Gaziantep FK’da

Gaziantep FK, geçen sezonu Yukatel Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı siyahlılar, 27 yaşındaki orta oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katarken, Parmak'ın ise bu akşam Gaziantep'e gideceği öğrenildi.
Geçen sezon devre arasında Kayserispor'a transfer olan Parmak, sarı kırmızılı takımla 17 maça çıkarken, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi..

26/07/2022 16:56
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TAGS: Abdülkadir Parmak
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