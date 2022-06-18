Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve sezonun tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a dönen Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Abdulkadir Parmak'ın açıklamasında, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosuna olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bordo-mavili takımda 104 maçta süre alırken 9 gol ve asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, 23 maçta süre alırken 1 gol ve 2 asistle sezonu tamamladı.

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18/06/2022 09:47