Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da

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24/06/2022

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Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da. Konyaspor ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki stoper ile de anlaşmaya vardı.

Konyaspor’a 3.3 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta ilk 11'de görev yaptı ve 5 gol kaydetti.

 Konyaspor'dan açıklama

Bu gelişmenin öncesinde Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü.

Konyaspor Kulübü yetkilileri, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" dedi.

24/06/2022 20:45
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