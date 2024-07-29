Abdullah Avcı 5 transfer daha istiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu 8 isimle güçlendiren Trabzonpsor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 2 forvet, 2 orta saha ve 1 stoper olmak üzere 5 transfer daha istediği ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, şu ana kadar bir stoper (Savic), bir sağ bek (Malheiro), bir sol bek (Barisic), iki orta saha (Lundstram, Ozan), iki kanat (Cihan, Nwakaeme) ve bir forveti (Draguş) kadrosuna katmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bordo-mavililerin en az iki forvet, iki orta saha ve bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.

İleri uç için Paul Onuachu ile Wout Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, ofansif orta saha için de West Bromwich'le Okay Yokuşlu pazarlıklarını sürdürüyor.

Clermont'un ise Muhammed Cham'a karşılık istediği bonservis bedelinde esnediği ancak farkın devam ettiği belirtildi.

Bu arada sol stoper bölgesine düşünülen Wesley Hoedt için Watford'a 1.5 milyon Euro öneren Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor.