Abdullah Azizoğlu, son kitabını Maliye Bakanı Berova’ya takdim etti

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29/01/2024

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Abdullah Azizoğlu, son kitabını Maliye Bakanı Berova’ya takdim etti

Abdullah Azizoğlu, son kitabını Maliye Bakanı Berova’ya takdim etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, gazeteci-yazar Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti.

Kabulde, Abdullah Azizoğlu, “Killik Manzum Hikâyeler” isimli son kitabının yanı sıra daha önce kaleme aldığı iki kitabını Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya takdim etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Azizoğlu, kitaplarını Berova’ya takdim etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bakan Berova’ya kabulünden dolayı teşekkür etti.

Maliye Bakanı Berova da her eserin, geleceğe bırakılan bir değer olduğunun altını çizerek, Gazeteci-Yazar Abdullah Azizoğlu’nu kaleme aldığı kitapları nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

29/01/2024 13:10
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TAGS: Abdullah Azizoğlu
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