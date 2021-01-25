Abdullah Azizoğlu'ndan 'Hayata Dair Şiirler'

Abdullah Azizoğlu'ndan 'Hayata Dair Şiirler'

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25/01/2021

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Abdullah Azizoğlu'ndan 'Hayata Dair Şiirler'

Gazeteci Abdullah Azizoğlu, uzun yıllardır yazdığı şiirlerini “Hayata Dair Şiirler” adıyla kitaplaştırdı.

Azizoğlu kitabı için, “Şimdiye kadar ‘şiir de şairlik de büyük meseledir’ diye sakladığım şiirlerimi, dostlarımın teşvikiyle okuyucunun takdirine sundum” diyor.

149 şiirin yer aldığı 240 sayfadan oluşan kitap, Deniz Plaza, Işık Kitabevi ve Lefkoşa Bandabulya’da sahaf Rıdvan Arifoğlu’nda satışa sunuldu.

Cinius Yayınları’nın Çağdaş Yazarlar Serisi’nden yayımlanan Hayata Dair Şiirler, Türkiye’de Cinius, Kitapyurdu, İdefix, D&R ve diğer tüm kitap sitelerinde satılıyor. 

25/01/2021 14:38
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TAGS: Abdullah Azizoğlu, şiir, kıbırs, hayata dair şiirler, haberkıbrıs
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