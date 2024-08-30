Abdullah Can: Böyle kardeş olmaz olsun!

ads ads ads ads
30/08/2024

ads
Abdullah Can: Böyle kardeş olmaz olsun!

Haber Kıbrıs-Özel

Aygün sakinlerinden Abdullah Can isimli vatandaş, bölgede dün yaşanan tecavüz olayı ile ilgili Haber Kıbrıs’a konuştu. Söz konusu tecavüzcünün kardeşi Yusuf Can olduğunu kaydeden Abdullah Can “Kardeşimi, kardeşlikten reddediyorum. Ailemizin Yusuf Can ile bir alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

İskele’ye bağlı Aygün köyünde 17 yaşında engelli bir kızın defalarca tecavüzü uğradığı haberini dün Haber Kıbrıs kamuoyunun gündemine getirmişti. Tecavüzcünün yarın yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkartılması bekleniyor.

 

30/08/2024 16:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: aygün tecavüz, Yusuf Can, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.