Abdullah Dura 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçak ile kolundan yaralayan Abdullah Dura, tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının Girne’de meydana gelen yaralama, sarhoşluk ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Yavuz, 14 Ekim 2019 tarihinde, saat 00.30 sıralarında Girne’de, Canbulat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında, zanlının 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçak ile kolundan yaraladığını belirtti.

Yavuz, zanlının müştekinin koluna bir kez bıçak sokup çıkardıktan sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Yavuz, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi.

Ömer Yavuz, tanık ifadeleri alacaklarını, çevre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini, ayrıca olay esnasında zanlının yanında bir şahıs olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bunu da araştıracaklarını belirterek, 3 gün süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

14/10/2019 17:30