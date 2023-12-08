Abdullah Öztoprak Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülüne layık görüldü

Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak, İtalya’nın başkenti Roma’da tarihi Sala Della Protomoteca (CAMPIDOGLIO)‘da Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet ödülüne layık görüldü.

E-Novation Vakfı ve Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’nin ortak düzenlediği Euro- Med Excellence Awards 2023 (Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri 2023) ödül gecesinde yaptığı çalışmalarla uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa, kültüre katkıda bulunmasından ötürü Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’a Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü verildi.

Ödül töreninde; siyaset, diplomasi, iş, moda, sanat ve spor camiasından birçok profesyonel isim bir araya geldi.

E-Novation Vakfı Başkanı Massimo Lucidi gecede yaptığı konuşmada; ''Bugün saygı kültürünü yayan ve insanlar arasındaki işbirliğini yücelterek, toplumun gelişmesine katkıda bulunan örnek insanlara, yani elçilere, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Avrupa’da ve daha geniş çerçevede Akdenizi de içine alan bu bölgede sonsuz saklı kalmış kaynak var ki bunların yeni nesillerle birlikte, hem değerlendirilmesi hem de korunması gerekiyor.'' dedi.

Abdullah Öztoprak’a ödülünü Kraliyet soyundan Prens Marconi verdi. Ödül töreninde Abdullah Öztoprak’ın Avrupa ve Akdeniz bölgesine sadece moda tasarımcısı olarak değil çok yönlü sanat çalışmalarını bir arada toplayıp sunarak kültürel ve tarihsel katkı koyduğu söylendi. Ayrıca mesleki kariyerindeki önceki başarıları, ödülleri büyük takdir topladı.

Abdullah Öztoprak gecede yaptığı konuşmasında almış olduğu ödülden dolayı büyük onur duyduğunu belirterek; bilim, sanat, spor ve edebiyatın her zaman ihtiyaç duyulan barışa ulaşması ve onların büyütmek için elimizdeki en önemli araçların bunlar olduğunu söyledi. Her çalışmada barışı hedef tutarak insanoğlunun hak ettiği hayatı sağlamak gerektiğini söyleyen Öztoprak, Akdenizin ortasından Kuzey Kıbrıs’tan geldiğini ve ülkesinde İtalyan tarih ve kültürünün de yer aldığını belirtti.

Boynunda taşıdığı ipin simgesel anlamını açıklayan Öztoprak, ‘’Boyunmda asılı üç kurşun aksesuar olmaktan ötedir. Gündemdeki savaş halini protesto etmek amacıyla atılan her kurşunun kurşunu atanın dahi boynunu yavaş yavaş sıkan bir idam ipine dönecektir’’dedi.

Sanatçı almış olduğu ödülün ardından iki gün sonra da almış olduğu davet üzerine Milano’da bir moda çekimi gerçekleştirip adaya geri dönecektir.

Abdullah Öztoprak’ın İtalyan basınında fotografları yer almaya başladı ve gelen röportajlar kendini oldukça mutlu ediyor ve uluslararası platformda anlaşılmış olmaktan ve değer görüyor olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.