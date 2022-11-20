Abdurrahim Albayrak'ın acı günü!

Eski Galatasaray İkinci Başkanı ve iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Abdurrahim Albayrak'tan açıklama gelirken cenaze detayları da belli oldu.

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

HABERİ ALAN ARKADAŞLARI HASTANEYE GELDİ

Düşen gencin, Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi. Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi. Öte yandan Batuhan Bostancı'nın sosyal medyadan son paylaşımları ortaya çıktı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

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20/11/2022 19:53