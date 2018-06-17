Abdurrahman Bilgiç: Kıbrıslı Türklerin gücünü gösteren bir festival

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, ikinci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin gurur vesilesi olduğunu söyledi. Kıbrıs’tan İngiltere’ye göçün 101’inci yılı olduğunu söyleyen Bilgiç, Türk toplumunun tüm bireyleri için birlik- beraberliğin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin başarı ve gurur hikayeleri yazmaya devam ettiğini anlatan Bilgiç, “Bu etkinlik Kıbrıslı Türklerin gücünü gösteren bir festivaldir” dedi.