HABER KIBRIS

Abdurrahman Bilgiç: Kıbrıslı Türklerin gücünü gösteren bir festival

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17/06/2018

Abdurrahman Bilgiç: Kıbrıslı Türklerin gücünü gösteren bir festival
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Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, ikinci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin gurur vesilesi olduğunu söyledi. Kıbrıs’tan İngiltere’ye göçün 101’inci yılı olduğunu söyleyen Bilgiç, Türk toplumunun tüm bireyleri için birlik- beraberliğin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin başarı ve gurur hikayeleri yazmaya devam ettiğini anlatan Bilgiç, “Bu etkinlik Kıbrıslı Türklerin gücünü gösteren bir festivaldir” dedi.

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TAGS: Abdurrahman Bilgiç
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