ABD’ye Güney Kıbrıs’tan arazi alma ve konut inşa izni verildi

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21/10/2023

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ABD’ye Güney Kıbrıs’tan arazi alma ve konut inşa izni verildi

ABD hükümetinin, Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçilik mensupları için 8 konut inşa etmek üzere Strovolo belediyesi sınırları içerisinde taşınmaz mal satın alacağı bildirildi

Filelefheros’un haberine göre Rum Bakanlar Kurulu, Çarşamba günkü toplantısında, ABD hükümetinin, diplomatik personeli için Strovolo Belediyesi’ne bağlı “Hriseleusa” Mahallesi, “Martu” mevkiinde 3 bin 168 metrekare arazı satın almasına ve üzerine 5 milyon Euro değerinde 8 konut inşa etmesine onay verdi. Bakanlar Kurulu kararı ABD hükümetinin vergi ve diğer hakları ödemekten muaf tutulmasını da öngörüyor.

21/10/2023 09:54
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TAGS: ABD, Güney Kıbrıs, arazi alma, konut, inşa izni,
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