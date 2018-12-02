ABD'ye ilerleyen göçmenler geri dönmeye başladı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyundan yüzlerce kişinin kendi ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 84'ü erkeklerden oluşan 453 göçmen, IOM'e başvuruda bulunarak vatandaşı olduğu veya yaşadığı ülkeye geri dönmek için yardım talebinde bulundu.

IOM'in girişimleriyle yüzde 57'si Honduraslı, yüzde 38'i El Salvadorlu ve yüzde 5'i de Guatemalalılardan oluşan göçmenler yaşadıkları yerlere geri döndü. IOM, refaketsiz 25 çocuğun da uçakla döndüğünü bildirdi.

Guatemala'nın Tecun Uman ve Meksika'nın başkenti Mexico City ve Tijuana kentlerinde göçmenler için bilgi ve kayıt merkezleri açılırken, Tijuana'dan 300'den fazla göçmenin geri dönmek istediği kaydedildi. IOM'in bu kişilerin de geri dönüşünü koordine ettiği belirtildi.

IOM'e konuşan göçmenlerin pek çoğu, konvoylardan sosyal medya ve televizyon yoluyla haberdar olduklarını ve konvoydaki arkadaş ve komşularına katıldıklarını aktardı.

MEKSİKA NOTA VERMİŞTİ

Tijuana kenti ile ABD'nin California eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım'da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti.

ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin bu ülkedeki büyükelçiliğine, Tijuana-California sınırındaki olayların “kapsamlı bir şekilde” araştırılması için nota verildiği bildirilmişti.

Meksika'dan ABD'ye yasa dışı göç konusu, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçim kampanyasında da en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Trump, iki ülke arasına duvar inşa etmeyi taahhüt etmiş, duvarın parasını da Meksika hükümetinden alacağını belirtmişti. Trump, son olarak ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Duvarın inşası çoktan başladı." demişti.