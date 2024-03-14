ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi

İstanbul Eyüpsultan'da annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C.’nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Anne ve oğlunun New York sokaklarında fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye biniyor.

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılması Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

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FİRARİ ANNE-OĞUL ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olurken 4 kişiyi de yaralayan T.C.'nin (17), annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye biniyor.

''TAZİYEYE GELMEK İSTEDİLER''

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası, T.C.’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek ''10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye.” ifadelerini kullanmıştı.

Kazada 17 yaşındaki T.C., 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.

ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı. Bakan Tunç, anne ve oğlunun ABD'den iadelerinin talep edildiğini de bildirmişti.