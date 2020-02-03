ABD'ye şok suçlama

Dünya Koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken başta Çin olmak üzere birçok bölgede karantina önlemleri alınmaya devam ediyor.

Çin'den dünyayı sarsan haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs'te rakamlar korkunç seviyeye ulaştı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ''Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558.'' açıklamasını yaptı. Çin'den ise ABD'ye şoke eden bir suçlama yapıldı.

SON RAKAM AÇIKLANDI!

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558.'' ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN ABD'YE SUÇLAMA!

Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Çin yönetimi, ABD'yi paniği arttırmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, Washington'un "durmadan" panik yaydığını öne sürdü. Salgın konusunda oluşan panik nedeniyle Amerika'yı suçlayan Chunying, ABD'nin panik havasını tüm dünyaya yaydığını ifade etti.

Kaynak: Ajanslar

03/02/2020 17:57