Ablasını bıçakla yaraladı tutuklandı

Dipkarpaz’da, 28 yaşındaki A.K. ağılda kendisine yardım etmediği gerekçesiyle elindeki bıçağı, ablasına fırlattı

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21/12/2021

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Ablasını bıçakla yaraladı tutuklandı

Dipkarpaz’da, 28 yaşındaki A.K. ağılda kendisine yardım etmediği gerekçesiyle elindeki bıçağı, ablası T.K.’ye fırlatarak sağ yanağına sapladı. Abla ağır yaralanarak LBND Hastanesi’ne kaldırıldı. A.K. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15:00 sıralarında, Dipkarpaz’da, A.K.(E-28) ağıl içerisinde bulunduğu
sırada kendisine yardım etmediği gerekçesiyle sağ elinde tutmakta olduğu sivri uçlu bıçağı, ablası T. K.’e fırlattı. Bıçak sağ yanağına saplanması sonucu T. K. ağır yaralandı. 

T. K. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken A.K. tutuklandı.

21/12/2021 13:58
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TAGS: abla, bıçak, dipkarpaz
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