AB’nin EAST-MED Projesini desteklemesine çevre örgütleri karşı

Aralarında Güney Kıbrıs’tan bir örgütün de bulunduğu 100’den fazla çevre örgütünün, AB’nin EastMed projesini desteklememesi için mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupalı çevre örgütlerinin ortak mektubunda, AB’nin fosil yakıtların kullanılmasını öngören enerji projelerine verdiği desteği çekmesinin istendiğini yazdı.

Haberde, mektuba imza koyan Güney Kıbrıs’taki çevre örgütünün isminin de “Friends of the Earth Cyprus” olduğu belirtildi.

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10/11/2021 13:30