AB’nin Kıbrıs sorunu çözüm sürecine katılımına ilişkin rahatsızlıklar

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler, kaçak göç problemi aynı zamanda Ukrayna’daki işgalin, Kıbrıs sorununa ilişkin Avrupa müdahalelerini zorlaştırdığı ifade edildi.

Kathimerini gazetesi “AB’nin Katılımına İlişkin Yoldaki Rahatsızlıklar” başlığıyla manşetinden yer verdiği haberinde, Türkiye’de yapılacak seçimler, aynı zamanda Brüksel’in Ukrayna ve kaçak göç meselesiyle birlikte, ilişkilerin normalleşmesine dair beklentilerinin, Rum kesiminin AB’nin müzakerelerin yeniden başlamasında daha aktif bir rol oynamasına dair çabasının hayata geçirilmesine ilişkin “esas rahatsızlıklar (dikenler)” olduğunu yazdı.

Bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’de yaptığı görüşmelerden ortaya çıktığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in yaklaşımının, bir yandan yeni bir AB temsilcisinin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına müdahil olmasını, diğer yandan da, belirli meselelerle, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki olası olumlu adımları arasında bağlantı kurulmasını içerdiğine işaret etti.

Gazete “Brüksel’deki çevrelerin”, Hristodulidis’in AB’nin kurumsal organlarının başkanlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında, Rum kesiminin tezlerinin “yön değiştirme şeklinde yeniden ayarlanmasından söz ettiklerini” de yazdı.

İç sayfadan detaylandırdığı haberinde, Avrupa Birliği'nin Ankara karşısında “elleri bağlı göründüğünü” yazan gazete, AB’nin mevcut aşamada ve herhangi bir açık cephe için, Erdoğan hükümetine yönelik olası bir esaslı Avrupa müdahalesinin verimli olmadığını düşündüğünü vurguladı.

Öte yandan gazete, Avrupa-Türk ilişkilerinde şekillenmekte olan olguların ve Avrupa-Türk ilişkilerinin girme eğiliminde olduğu yeni yolun, gerek 14 Mayıs seçimleri arifesinde, gerekse yıkıcı depremler ve bu çerçevede geliştirilen diplomasi ışığında olası karışıklıklara neden olabilecek eylemlere izin vermediğini de kaydetti.

Gazete, Brüksel'in zamanlamaya büyük önem verdiklerini ve şu an müdahalede bulunmanın zamanı olmadığını düşündüklerini ekledi.

Gazete “Hristodulidis’ten AB’nin Tezlerine Uyum” ara başlıklı haberinde, AB merkezindeki çevrelerin, Hristodulidis’in AB’nin kurumsal organlarının başkanlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında, önceki açıklamalarıyla bağlantılı olarak, Rum kesiminin tezlerinin “yön değiştirme şeklinde yeniden ayarlanmasından söz ettiklerini” yineledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kısa süre öncesine kadar atıfta bulunduğu Kıbrıs sorununa ilişkin Avrupa inisiyatifinin, artık destekleyici bir rol çerçevesinde yeniden uyarlanıyor ve müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanıyor gibi göründüğünü yazan gazete, Rum kesiminin artık odaklanıyor gibi göründüğü şeyin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin esaslı bir Avrupa inisiyatifi üstlenilmesi değil, AB tarafından, Türkiye’deki seçimlerden sonra müzakere masasına geri dönmesi için, Ankara’ya yönelik nüfuzunu kullanacağı bir çaba gösterilmesi olduğuna işaret etti.

Gazete, netleştiği görülen ikinci noktanın, Rum kesiminin, AB’nin her türlü çabasının BM himayesinde olmasını istediği ve tamamıyle Avrupa’ya ait bir girişimi istememesi olduğunu yazdı.

Rum kesiminin değişiyor gibi göründüğü üçüncü noktanın ise, Kıbrıs sorunundaki bir Avrupa inisiyatifinden söz edildiği zamanda, Avrupa Konseyi tarafından atanması arzu edildiği söylenen güçlü bir Avrupa siyasi yetkili olduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in, AB’nin potansiyeline uygun olarak ve artık AB temsilcisi rolünü mevcut bir AB yetkilisinin oynayabileceğini destekleyerek, bu hususta da tezlerinin küçüldüğünün görüldüğünü (scaled down) ekledi.

Gazete “Pozitif İşaret… Ama Henüz Değil” başlığıyla yer verdiği başka bir haberinde ise, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımına ilişkin non-paper’in, Hristodulidis’in Çarşamba günü Brüksel’de yaptığı temasları sırasında AB kurumlarının liderlerine verilmediğini, fakat müzakerelerin yeniden başlaması ve Türkiye’nin atacağı olumlu adımlara bağlı olarak, Avrupa-Türkiye ilişkileriyle belirli meselelerin nerede, nasıl ve hangi sırada ilerleyeceğine dair bazı örnekler ortaya konduğunu ifade etti.

Gazete, Rum lider Hristodulidis’in, Kıbrıs müzakereleri Crans Montana’da kaldığı yerden başladığı sürece, Avrupa-Türkiye ilişkilerinde olumlu gündemin ileriye götürülmesi hususunda pozitif olduğunu söylediğini anımsattı. Gazete, Brüksel’de ise, özellikle Hristodulidis’in artık Guterres çerçevesi üzerinde değişiklikler yapılmasına atıfta bulunmuyor gibi göründüğü için, herhangi bir çabanın memnuniyetle karşılandığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “14 Mayıs’tan Önce Hamle Yapmak Zor Olacak” başlıklı analiz haberinde, müzakereleri yeniden başlatmayı hedefleyen hamlelerin, Türkiye’de seçimlerden önce değil, sonra olacağına işaret etti.

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26/03/2023 13:08