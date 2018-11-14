AB’nin Kıbrıslı Türklere sağladığı mali yardımlar bugün görüşüldü

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bugün Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere sağladığı yıllık 30 milyon euroluk mali yardımı çerçevesinde belirlenecek projelerin önceliklendirilmesi için Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Sorumlusu Kjartan Björnsson’un eş başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda 2019 Mali Yardım Programında yer alması için başta altyapının geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ve AB bursları olmak üzere bir dizi proje önerileri, ilgili bakanlıklar, Sivil Toplum Örgütleri ve belediye temsilcilerinin katılımıyla AB Program Destek Ofisi’nde ele alınmıştır.